Алия Назарбаева о фильме «Томирис»: Крупнейший исторический проект в истории нашего кино

На «Казахфильме» прошла защита перед экспертным советом исторического проекта «Томирис». Создатели картины рассказали о выполненной работе во время подготовительного периода, представили кадры отснятой уходящей натуры, костюмы, реквизит и выбранные локации. В марте стартуют основные съёмки фильма, сообщает Zakon.kz.

"Это один из крупнейших исторических проектов в истории нашего кино. Мы все подошли к нему с большой ответственностью: мы надеемся снять фильм одновременно и интересный для широкой зрительской аудитории и максимально отражающий тысячелетние традиции, культуру и дух Великой степи", - сказала генеральный продюсер картины Алия Назарбаева.

Режиссер картины Акан Сатаев добавил, что основная канва фильма – это история становления царицы, с момента ее рождения до легендарной победы над персидским царем Киром.

"Наша главная задача – показать этот пласт мировой истории: быт, войны и искусство саков, массагетов, а также других племен, которые проживали в Центральной Азии в V-VI веке до нашей эры и являлись нашими далекими предками, продемонстрировать, что корни казахов, нашей культуры, уходят в тысячелетнюю глубь веков", - сказал он.

Также известный режиссер продемонстрировал собравшимся отснятый видеоматериал. Он рассказал об особенностях съемок и сложности батальных сцен, которых, как отметил сам режиссер, в картине будет достаточно.

"Съемки уходящей натуры уже прошли в декабре прошлого года в районе поселка Заречного в Алматинской области. В начале марта съемочная группа продолжит свою работу в павильоне «Казахфильма», где будут снимать время рождения Томирис", – добавил он.

Съемки фильма также пройдут в других живописных местах Казахстана: Жаркенте, Чундже, Боровом и в Баянауле. Съемочный период продлится около четырех месяцев.

Продюсер картины Анна Чакиртова рассказала об отборе актеров.

"Подготовительный период длился восемь месяцев. За это время мы выбрали локации для съемок, провели съемки уходящей натуры и республиканский кастинг по отбору актеров, который прошёл в 15 крупных городах Казахстана. На кастинг пришли свыше 15000 человек. На главную роль претендовали 1500 человек только по фотографиям. После видеопроб и отборов на главную роль – царицу массагетов – была утверждена актриса-дебютантка, отобранная среди 200 претендентов – Альмира Турсын", - сказал он.

Также продюсер рассказала, что на сегодняшний день все главные актеры проходят подготовку в тренировочном лагере «Nomad» постановщика трюков Жайдарбека Кунгужинова, где их обучают уверенной верховой езде, стрельбе из лука, владению холодным оружием и другим навыкам, необходимым актерам исторической ленты.

Известный историк Алмас Ордабаев, выступивший консультантом картины, рассказал о работе над исторической достоверностью проекта.

"К сожалению, сведений о Томирис, кроме того, что написал Геродот о ее победе над Киром, больше нет. Но этого достаточно для художественного кино, это даже хорошо для нашей истории: она обрывается на громкой и легендарной победе. Однако, у нас достаточно сведений о той эпохе. Бесценная археологическая находка – «Золотой человек» – и другие успехи наших археологов, историков, дали возможность получить много информации о быте, уровне развития этой цивилизации и позволили установить, что этот союз племен был государственным образованием. Со всем прилагающимся сложным устройством общества, иерархией, государственной и иной властной символикой, богатыми церемониями и так далее: все это нам предстоит воспроизвести в фильме. Также хочу отметить, что многие казахские обычаи идут прямо с сакских времен", - сказал Ордабаев.

Другой консультант, известный казахстанский художник-реставратор Крым Алтынбеков, который занимался реконструкцией облачения и атрибутов древних кочевников, отметил, что в фильме нужно показать роль металла в повседневной жизни массагетов.

"В фильме нужно показать добычу и обработку металла, что было у них очень развито. Украшения массагетов были выполнены на высоком уровне. Ведь все золотые месторождения, которые сейчас есть на территории Казахстана, открыты ими – везде есть следы древних выработок. У них рядом с рудниками были поселения, в которых и занимались изготовлением высококлассного по тем временам оружия и ювелирных украшений, которые даже сейчас удивляют ювелиров мастерством исполнения", -сказал он.

Художник по костюмам Асель Шалабаева сообщила, что для фильма «Томирис» уже изготовлено около тысячи комплектов одежды и реквизита (оружие, украшения и проч.). Только для главной героини изготовлено двадцать уникальных костюмов.

Кроме того, продюсер Анна Чакиртова рассказала, что специально для фильма будут построены две масштабные декорации – «ставка Спаргаписа» вблизи Капчагая и «Вавилон» на территории киностудии «Казахфильм».

В фильме покажут историю жизни великой царицы степи - легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Ей предстоит сразиться ради своей любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времён: с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные племена под власть могущественной Персидской империи.