Утверждены нормы расходов на проживание и выплату суммы денег физическому лицу, направленному на обучение

Приказом Министра финансов РК от 23 января 2018 года № 47 в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 288 и подпунктами 40), 42) и 43) пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года утверждены:

1) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому за пределами Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика:

№ п/п Страна Нормы фактических расходов в день (в долларах США) на выплату суммы денег на проживание 1 Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа до 80 до 30 2 Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины до 70 до 25 3 Страны Содружества Независимых Государств до 50 до 10 4 Другие страны до 60 до 15

;

2) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому в пределах Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика:

№ п/п Место обучения Нормы фактических расходов в день (месячный расчетный показатель - далее МРП) на выплату суммы денег на проживание 1 Областные, районные центры до 6 МРП до 4-х МРП 2 Города Астана, Алматы, Атырау до 6 МРП до 5-ти МРП

;

3) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п Страна Нормы фактических расходов в день на проживание (в долларах США) 1 Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа до 30 2 Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины до 25 3 Страны Содружества Независимых Государств до 10 4 Другие страны до 15

;

4) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п Место обучения Нормы фактических расходов в день на проживание (месячный расчетный показатель - далее МРП) 1 Областные, районные центры до 4-х МРП 2 Города Астана, Алматы, Атырау до 5-ти МРП

;

5) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого физического лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п Страна Нормы фактических расходов в день на проживание (в долларах США) 1 Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа до 30 2 Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины до 25 3 Страны Содружества Независимых Государств до 10 4 Другие страны до 15

;

6) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п Место обучения Нормы фактических расходов в день на проживание (месячный расчетный показатель - далее МРП) 1 Областные, районные центры до 4-х МРП 2 Города Астана, Алматы, Атырау до 5-ти МРП

;

7) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан:

№ п/п Страна Нормы фактических расходов в день (в долларах США) на проживание 1 Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа до 30 2 Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика и Филиппины до 25 3 Страны Содружества Независимых Государств до 10 4 Другие страны до 15

;

8) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан:

№ п/п Место обучения Нормы фактических расходов в день (месячный расчетный показатель - далее МРП) на проживание 1 Областные, районные центры до 4-х МРП 2 Города Астана, Алматы и Атырау до 5-ти МРП

.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть со 2 марта 2018 года.

Наряду с этим признаются утратившими силу:

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу»;

2) приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 9 января 2017 года № 8 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу».