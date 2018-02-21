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Утверждены нормы расходов на проживание и выплату суммы денег физическому лицу, направленному на обучение

Приказом Министра финансов РК от 23 января 2018 года № 47 в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 288 и подпунктами 40), 42) и 43) пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года утверждены:

1) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому за пределами Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика:

№ п/п

Страна

Нормы фактических расходов в день (в долларах США)

на выплату суммы денег

на проживание

1

Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа

до 80

до 30

2

Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины

до 70

до 25

3

Страны Содружества Независимых Государств

до 50

до 10

4

Другие страны

до 60

до 15

;

2) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому в пределах Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика:

№ п/п

Место обучения

Нормы фактических расходов в день (месячный расчетный показатель - далее МРП)

на выплату суммы денег

на проживание

1

Областные, районные центры

до 6 МРП

до 4-х МРП

2

Города Астана, Алматы, Атырау

до 6 МРП

до 5-ти МРП

;

3) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п

Страна

Нормы фактических расходов в день на проживание (в долларах США)

1

Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа

до 30

2

Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины

до 25

3

Страны Содружества Независимых Государств

до 10

4

Другие страны

до 15

;

4) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п

Место обучения

Нормы фактических расходов в день на проживание (месячный расчетный показатель - далее МРП)

1

Областные, районные центры

до 4-х МРП

2

Города Астана, Алматы, Атырау

до 5-ти МРП

;

5) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого физического лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п

Страна

Нормы фактических расходов в день на проживание (в долларах США)

1

Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа

до 30

2

Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины

до 25

3

Страны Содружества Независимых Государств

до 10

4

Другие страны

до 15

;

6) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:

№ п/п

Место обучения

Нормы фактических расходов в день на проживание (месячный расчетный показатель - далее МРП)

1

Областные, районные центры

до 4-х МРП

2

Города Астана, Алматы, Атырау

до 5-ти МРП

;

7) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан:

№ п/п

Страна

Нормы фактических расходов в день (в долларах США)

на проживание

1

Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа

до 30

2

Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика и Филиппины

до 25

3

Страны Содружества Независимых Государств

до 10

4

Другие страны

до 15

;

8) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан:

№ п/п

Место обучения

Нормы фактических расходов в день (месячный расчетный показатель - далее МРП)

на проживание

1

Областные, районные центры

до 4-х МРП

2

Города Астана, Алматы и Атырау

до 5-ти МРП

.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть со 2 марта 2018 года.

Наряду с этим признаются утратившими силу:

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу»;

2) приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 9 января 2017 года № 8 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу».


21 февраля 2018, 07:40
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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