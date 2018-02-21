Утверждены нормы расходов на проживание и выплату суммы денег физическому лицу, направленному на обучение
Приказом Министра финансов РК от 23 января 2018 года № 47 в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 288 и подпунктами 40), 42) и 43) пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года утверждены:
1) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому за пределами Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика:
|
№ п/п
|
Страна
|
Нормы фактических расходов в день (в долларах США)
|
на выплату суммы денег
|
на проживание
|
1
|
Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа
|
до 80
|
до 30
|
2
|
Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины
|
до 70
|
до 25
|
3
|
Страны Содружества Независимых Государств
|
до 50
|
до 10
|
4
|
Другие страны
|
до 60
|
до 15
;
2) нормы фактических расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому в пределах Республики Казахстан физическому лицу, не состоящему с налогоплательщиком в трудовых отношениях, которые применяются при уменьшении налогооблагаемого дохода налогоплательщика:
|
№ п/п
|
Место обучения
|
Нормы фактических расходов в день (месячный расчетный показатель - далее МРП)
|
на выплату суммы денег
|
на проживание
|
1
|
Областные, районные центры
|
до 6 МРП
|
до 4-х МРП
|
2
|
Города Астана, Алматы, Атырау
|
до 6 МРП
|
до 5-ти МРП
;
3) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:
|
№ п/п
|
Страна
|
Нормы фактических расходов в день на проживание (в долларах США)
|
1
|
Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа
|
до 30
|
2
|
Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины
|
до 25
|
3
|
Страны Содружества Независимых Государств
|
до 10
|
4
|
Другие страны
|
до 15
;
4) нормы фактических расходов работодателя на проживание работника, направленного на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:
|
№ п/п
|
Место обучения
|
Нормы фактических расходов в день на проживание (месячный расчетный показатель - далее МРП)
|
1
|
Областные, районные центры
|
до 4-х МРП
|
2
|
Города Астана, Алматы, Атырау
|
до 5-ти МРП
;
5) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого физического лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку за пределы Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:
|
№ п/п
|
Страна
|
Нормы фактических расходов в день на проживание (в долларах США)
|
1
|
Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа
|
до 30
|
2
|
Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Филиппины
|
до 25
|
3
|
Страны Содружества Независимых Государств
|
до 10
|
4
|
Другие страны
|
до 15
;
6) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание обучаемого лица, при направлении на обучение, повышение квалификации или переподготовку в пределах Республики Казахстан, не состоящего в трудовых отношениях с данной автономной организацией образования, но состоящего в трудовых отношениях с другой автономной организацией образования, определенной подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, по специальности, определенной решением автономной организации образования, осуществляющей такие расходы, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению:
|
№ п/п
|
Место обучения
|
Нормы фактических расходов в день на проживание (месячный расчетный показатель - далее МРП)
|
1
|
Областные, районные центры
|
до 4-х МРП
|
2
|
Города Астана, Алматы, Атырау
|
до 5-ти МРП
;
7) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан:
|
№ п/п
|
Страна
|
Нормы фактических расходов в день (в долларах США)
|
на проживание
|
1
|
Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа
|
до 30
|
2
|
Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика и Филиппины
|
до 25
|
3
|
Страны Содружества Независимых Государств
|
до 10
|
4
|
Другие страны
|
до 15
;
8) нормы фактических расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан:
|
№ п/п
|
Место обучения
|
Нормы фактических расходов в день (месячный расчетный показатель - далее МРП)
|
на проживание
|
1
|
Областные, районные центры
|
до 4-х МРП
|
2
|
Города Астана, Алматы и Атырау
|
до 5-ти МРП
.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть со 2 марта 2018 года.
Наряду с этим признаются утратившими силу:
1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу»;
2) приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 9 января 2017 года № 8 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу».
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