Сагинтаев обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с представителями Deutsche Bank

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах цифровизации, инвестиций и инфраструктурного развития.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Deutsche Bank AG во главе с Управляющим директором и главным исполнительным директором по Центральной и Восточной Европе Петером Тильсом, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах цифровизации, инвестиций и инфраструктурного развития. В частности, участники встречи рассмотрели открывающиеся для инвесторов возможности с учетом работы Международного финансового центра «Астана» и выводом национальных компаний на IPO на площадке биржи МФЦА.

Представители Deutsche Bank AG выразили свою заинтересованность в участии в реализации ряда проектов, среди которых Государственная программа «Цифровой Казахстан». Кроме того, внимание было уделено взаимодействию в рамках работы казахстанско-германского делового совета.

Справочно: Deutsche Bank AG основан в Берлине в 1870 году для расширения международного бизнеса, а также для продвижения и обслуживания торговых отношений Германии с другими европейскими странами и зарубежными рынками. Представительство Deutsche Bank AG открыто в Казахстане в 1993 году.

Фото:primeminister.kz