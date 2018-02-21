По делу Муратхана Токмади проходят 135 свидетелей

Процесс начался в понедельник, 19 февраля. За два дня уже опросили 30 свидетелей.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области в Таразе продолжается главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена Муратхана Токмади, лидера ОПГ «Депутатский корпус», передает МИА «Казинформ».

«Процесс начался в понедельник, 19 февраля. За два дня уже опросили 30 свидетелей. Оглашаться всего будут 135 свидетелей. Однако только 75, которых выбрали, должны выступить», - говорит старший прокурор Генеральной прокуратуры РК Ильяс Искалиев.

К концу заседания сегодняшнего дня, во вторник, председательствующий на процессе судья Азамат Тлепов проинформировал, что в канцелярию суда поступило 25 заявлений от граждан, проходящих свидетелями по делу Токмади, о том, что они не смогут прибыть на суд.

«Причины разные. У кого-то на руках родственники инвалиды, и они не могут их оставить, кто-то выехал в другие города и не успевает», - - сказал А. Тлепов.

Напомним, М. Токмади, владельцу ТОО «КазСтройСтекло», инкриминируется убийство бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева.

Предъявлена к обвинению ст. 96 ч. 2 п. «ж», «з» (убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму) УК РК в редакции 1997 года. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы АО «Банк ТуранАлем». Тогда Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на три года лишения свободы.

Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства, и производство по этому делу было возобновлено. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину в предумышленном убийстве банкира Е. Татишева 18 декабря 2004 года на охоте в Кордайском районе Жамбылской области.

Уголовное дело в отношении М. Токмади по убийству Е. Татишева состоит из 79 томов.

Фото: ONESIA.INFO