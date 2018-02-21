Кто из педагогов получит до 50% к должностному окладу

Решит ли 30 процентная прибавка к зарплате учителя проблему престижа профессии? Таким вопросом задались на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подчеркнул: прибавка рассчитывается с должностного, а не с базового оклада. Её с января получают те, кто работает по программе обновлённого содержания. С сентября к ним присоединятся преподаватели 3, 6 и 8 классов. Кроме того, от 30 до 50 процентов к своей сегодняшней зарплате смогут получать так называемые педагоги-мастера. Новая учительская категория и экзамен для неё, пока на стадии разработки.

- Коллеги, которые имеют надбавки по сегодняшней системе, по категориям, он свои категории и соответствующие надбавки сохраняют. Мы планируем, что будет еще одна категория - педагог-мастер. Педагоги-мастеры, которые пройдут Национальный квалификационный тест, они будут получать 50 процентов от своего оклада в качестве надбавки к тому, что уже сегодня имеется, - сказал вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Две трети педагогов отмечают, что лучшие педагоги не получают должного признания за свои успехи. 13 процентов педагогов никогда не были поощрены, а 75 процентов уверены, что улучшение качества своей работы не привлечет должного внимания, - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Наталья Жумадильдаева.

По словам вице-министра, в этом году на доплаты педагогам выделено 67 миллиардов тенге. В системе среднего образования сейчас работают 285 тысяч учителей, из них половина с высшей и первой категорией. Планируется, что в этом году 109 тысяч учителей пройдут курсы повышения квалификации.

В министерстве акцентировали внимание на том, что с повышением зарплаты, нагрузка на учителей возрастать не должна. Педагоги должны быть избавлены от отчётной рутины и заполнять только пять документов. Это календарно-тематическое планирование, поурочное планирование, журналы, дневники и суммативное оценивание. Не допускается и дублирование записей из электронного журнала в бумажный, если школа имеет широкополосный интернет. Также на ближайшие два года в школах отменена аттестация в связи с внедрением программы обновлённого содержания.

Фото: Новые Известия