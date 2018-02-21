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Трамп отверг очередное обвинения в домогательствах

21 февраля 2018, 01:36

Дональд Трамп резко отреагировал на статью в американском издании, посвященную женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения американки, заявившей, что он приставал к ней 12 лет назад, сообщает НТВ.

Статья с откровениями 35-летней Рейчел Крукс появилась в издании Washington Post.

Женщина, работавшая в 2006 году секретаршей в небоскребе Трампа в Нью-Йорке, рассказала, как подошла к Трампу познакомиться возле одного из лифтов, а он в ответ, не спросив ее согласия, полез к ней с поцелуями. По словам Крукс, это продолжалось около двух минут и «повлияло на ее жизнь»: она заявила, что этот случай заставил ее задуматься, соответствует ли мир ее ожиданиям о нем.

Трамп же ответил на статью резким комментарием в своем Twitter.

Дональд Трамп, президент США: «Женщина, которую я не знаю и, скорее всего, никогда не видел, попала на первую полосу „лживых новостей“, заявив, что я целовал ее, да еще и две минуты, в Башне Трампа 12 лет назад. Этого не было! Кто станет устраивать такое в публичном месте с камерами видеонаблюдения…»

Президента США не в первый раз обвиняют в домогательствах. Первые обвинения были озвучены, еще когда он вел предвыборную кампанию. В прессе разошлась запись разговора Трампа, на которой он хвастается приставаниями к женщинам. Затем в ряде СМИ появились рассказы женщин, которые якобы в разное время подвергались домогательствам со стороны политика. В настоящее время Уже 19 женщин обвинили Трампа в домогательствах. Сам Трамп отвергает все обвинения.

Фото: Ivona


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