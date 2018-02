Трамп отверг очередное обвинения в домогательствах

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения американки, заявившей, что он приставал к ней 12 лет назад, сообщает НТВ.

Статья с откровениями 35-летней Рейчел Крукс появилась в издании Washington Post.

Женщина, работавшая в 2006 году секретаршей в небоскребе Трампа в Нью-Йорке, рассказала, как подошла к Трампу познакомиться возле одного из лифтов, а он в ответ, не спросив ее согласия, полез к ней с поцелуями. По словам Крукс, это продолжалось около двух минут и «повлияло на ее жизнь»: она заявила, что этот случай заставил ее задуматься, соответствует ли мир ее ожиданиям о нем.



Трамп же ответил на статью резким комментарием в своем Twitter.



Дональд Трамп, президент США: «Женщина, которую я не знаю и, скорее всего, никогда не видел, попала на первую полосу „лживых новостей“, заявив, что я целовал ее, да еще и две минуты, в Башне Трампа 12 лет назад. Этого не было! Кто станет устраивать такое в публичном месте с камерами видеонаблюдения…»

