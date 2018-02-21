Лионель Месси впервые в жизни забил ФК «Челси»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поразил ворота «Челси» в матче 1/8 Лиги чемпионов, пишет Eurosport.ru.

Messi finally scores his FIRST goal against Chelsea ???? pic.twitter.com/Dl3ENLkmgY — Bleacher Report (@BleacherReport) 20 февраля 2018 г.

Для аргентинца этот мяч стал первым в играх против клуба из Лондона: Лео забил «синим» лишь в девятом матче.

Английский "Челси" в Лондоне сыграл вничью с испанской "Барселоной" - 1:1. Оба голы были забиты во втором тайме. У хозяев на 65-й минуте отличился Виллиан, который до перерыва дважды попадал в штангу. От поражения "Барселону" спас Лионель Месси, забивший на 75-й минуте. Для аргентинца этот мяч стал первым в карьере в матчах против "Челси".

Фото: Eurosport