В Кызылординской области из-за гололеда закрыли дорогу

В Кызылординской области закрыли дорогу из-за гололеда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казахвтодор».

Автодорога «Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент» закрыта с 19:40 20 февраля из-за гололеда на участке: 0-91 км, от Кызылорды до села Бухарбай батыра и с 22:10 20 февраля также закрыт участок от поселка Жосалы до поселка Шиели (1646-1940 км) автодороги «Самара-Шымкент» для всех видов транспорта.

Фото: armradio.am