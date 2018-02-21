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В Кызылординской области из-за гололеда закрыли дорогу

21 февраля 2018, 06:13

Автодорога закрыта для всех видов транспорта.

В Кызылординской области закрыли дорогу из-за гололеда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казахвтодор».

Автодорога «Кызылорда-Жалагаш-Самара-Шымкент» закрыта с 19:40 20 февраля из-за гололеда на участке: 0-91 км, от Кызылорды до села Бухарбай батыра и с 22:10 20 февраля также закрыт участок от поселка Жосалы до поселка Шиели (1646-1940 км) автодороги «Самара-Шымкент» для всех видов транспорта.

Фото: armradio.am


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