Тимур Жаксылыков: «Скорейшее подписание Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС – приоритетное направление работы Комиссии и стран Союза»

Урегулирование вопросов пенсионного обеспечения трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждалось 20 февраля в Бишкеке (Кыргызская Республика) в ходе круглого стола, посвященного проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Открывая заседание, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков подчеркнул важность скорейшего подписания документа. «Вступление в силу Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов создаст условия для свободного движения трудовых ресурсов на всей территории интеграционного объединения и комфортной трудовой деятельности граждан наших стран», - отметил министр ЕЭК.

Статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов в своем выступлении подробно остановился на преимуществах, которые получат граждане государств-членов, работающие в России. В результате принятия договора они получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в странах Союза.

«Мы можем ожидать легализации трудовых отношений в государстве трудоустройства, поскольку граждане стран ЕАЭС будут заинтересованы в легальном трудоустройстве, зная, что для них созданы все условия для формирования и реализации их пенсионных прав», - заявил заместитель министра.

Председатель Социального фонда Кыргызской Республики Тенизбек Абжапаров рассказал о системе пенсионного обеспечения Кыргызстана, работе Социального фонда КР и преимуществах договора для кыргызских граждан.

Дискуссия между участниками круглого стола позволила выработать компромиссные решения с учетом интересов каждой страны-участницы. Эксперты поддержали работу Комиссии и государств-членов и высказались за скорейшее принятие договора, что позволит повысить уровень социальной защищенности граждан стран Союза.

В дискуссии приняли участие представители ЕЭК, Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов, правительства Кыргызской Республики, компетентных и уполномоченных органов государств-членов Союза, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Организаторами мероприятия выступили ЕЭК совместно с Социальным фондом Кыргызской Республики.

Справка

Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС разработан ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран-участниц в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2014 года № 103 одобрена Концепция международного договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Проект договора предусматривает, что государство-член будет гарантировать гражданам других стран-участниц объем прав на пенсионное обеспечение, равный объему прав, который предоставляется гражданам этого государства-члена при аналогичных условиях.

Каждая страна Союза будет предоставлять гражданину часть пенсии за период работы и отчисления взносов.

Пенсии будут выплачиваться государством-членом, их назначившим, в том числе в случае проживания трудящегося в другой стране Союза. Трудящийся будет иметь право на получение пенсии в государстве проживания либо в стране-участнице, назначившей пенсию.

Размеры пенсий не могут быть уменьшены, а их выплата - приостановлена или прекращена, если трудящийся живет в другом государстве-члене.

При определении права на пенсии будет учитываться стаж работы, приобретенный в государствах-членах как до, так и после вступления в силу проекта Договора о пенсионном обеспечении, а также стаж, полученный на территории бывшего СССР.

Формирование и реализация пенсионных прав трудящихся будет происходить на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства как в части уплаты взносов, так и приобретения и сохранения пенсионных прав.