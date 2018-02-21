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Появилось фото задержанного кыргызского депутата с "боссом узбекской мафии"

21 февраля 2018, 06:57

По конституции Кыргызстана депутаты парламента обладают неприкосновенностью, которой могут быть лишены только в случае совершения особо тяжких преступлений.

Казахстанские силовики провели масштабную операцию против контрабандистов 15 и 16 февраля на приграничных территориях одновременно в трех областях: Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, а также в Алматы. Среди задержанных оказались трое граждан Кыргызстана, в том числе действующий депутат киргизского парламента Асылбек уулу Дамирбек, пишет "Фергана.ру".

Суд в Алматы уже санкционировал его арест на два месяца. Ему предъявлены обвинения в контрабанде и организации международной преступной группы.

За несколько дней до задержания депутата парламента Кыргызстана Асылбека уулу Дамирбека казахстанскими спецслужбами, в Сети появилась фотография парламентария в компании кыргызского бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова и Салима Абдувалиева, который, по сообщениям СМИ, известен как узбекский криминальный авторитет по прозвищу Салимбай.

По конституции Кыргызстана депутаты парламента обладают неприкосновенностью, которой могут быть лишены только в случае совершения особо тяжких преступлений. Однако на территории Казахстана юридический иммунитет Дамирбека теряет силу, и его, скорее всего, будут судить как обычного иностранца. По словам юриста Бактыбека Жумашева, парламентарий сможет вернуться на родину по запросу Генпрокуратуры, но только после того, как казахстанский суд вынесет Дамирбеку обвинительный или оправдательный приговор. Если депутата признают виновным по предъявленным ему статьям, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Фото: фергана.ру


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