Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Умер писатель-фантаст Андрей Круз

21 февраля 2018, 07:13

В декабре писателю диагностировали рак печени четвертой стадии.

Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный под псевдонимом Андрей Круз, скончался на 53-м году жизни. В декабре писателю диагностировали рак печени четвертой стадии. О смерти сообщила его супруга Мария, пишет Лента.ру.

«С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но, к несчастью, бой был изначально неравным», — написала супруга Хамидулина.

Андрея Круза называли основателем жанра отечественного зомби-апокалипсиса. Он является автором цикла романов «Земля мертвых», который написал совместно с женой Лурдес Марией Круз, серий «Эпоха мертвых», «Я еду домой», «Тьма» и других.

Фото: Facebook


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...