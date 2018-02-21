Умер писатель-фантаст Андрей Круз

Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный под псевдонимом Андрей Круз, скончался на 53-м году жизни. В декабре писателю диагностировали рак печени четвертой стадии. О смерти сообщила его супруга Мария, пишет Лента.ру.

«С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но, к несчастью, бой был изначально неравным», — написала супруга Хамидулина.

Андрея Круза называли основателем жанра отечественного зомби-апокалипсиса. Он является автором цикла романов «Земля мертвых», который написал совместно с женой Лурдес Марией Круз, серий «Эпоха мертвых», «Я еду домой», «Тьма» и других.

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