Разозлившаяся пенсионерка заколола сына ножом в Павлодарской области
Женщину за убийство сына приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Суд вынес приговор жительнице Павлодарской области, которая убила сына в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Щербактинского районного суда.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в селе Хмельницкое. Пенсионерка целый день пила, а придя к себе домой встретила 40-летнего сына, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Мать с сыном поссорились, а затем начали драться.
"Разозлившись, мать прошла в кухню и, взяв нож, вернулась в зал, где нанесла сыну один удар ножом в паховую область. В тот момент, когда сын повернулся спиной и собирался выбежать из комнаты, она нанесла ему один удар в область спины", — говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался.
На стадии судебного разбирательства между прокурором, подсудимой и стороной потерпевшего было заключено процессуальное соглашение о признании вины.
Суд признал подсудимую виновной по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.
Фото: news.tj
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