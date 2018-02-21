Разозлившаяся пенсионерка заколола сына ножом в Павлодарской области

Женщину за убийство сына приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд вынес приговор жительнице Павлодарской области, которая убила сына в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Щербактинского районного суда.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в селе Хмельницкое. Пенсионерка целый день пила, а придя к себе домой встретила 40-летнего сына, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Мать с сыном поссорились, а затем начали драться.

"Разозлившись, мать прошла в кухню и, взяв нож, вернулась в зал, где нанесла сыну один удар ножом в паховую область. В тот момент, когда сын повернулся спиной и собирался выбежать из комнаты, она нанесла ему один удар в область спины", — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался.

На стадии судебного разбирательства между прокурором, подсудимой и стороной потерпевшего было заключено процессуальное соглашение о признании вины.

Суд признал подсудимую виновной по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: news.tj