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В Москве суд рассмотрит иск французского автора к Киркорову о плагиате

21 февраля 2018, 08:52

Синуэ Игорь Трунов пояснил агентству, что иск касается песни Helwa ya Baladi.

Савеловский суд Москвы в среду рассмотрит по существу иск французского автора песен Жильбера Синуэ, который просит взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Филиппа Киркорова за якобы плагиат песни, которую исполняла певица Далида, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Ранее представитель Синуэ Игорь Трунов пояснил агентству, что иск касается песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить". Адвокат добавил, что исковые требования в ходе процесса могут увеличиться.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в 2016 году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова


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