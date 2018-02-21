Казахстанский футболист пожизненно дисквалифицирован за договорной матч

В числе футболистов, попавших под санкции, оказались два бывших игрока казахстанской Премьер-Лиги.

Белорусская федерация футбола вынесла решение по футболистам, тренерам и функционерами, принимавшим участие в организации договорных матчей, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт организации.

В числе футболистов, попавших под санкции, оказались два бывших игрока казахстанской Премьер-Лиги — экс-защитник карагандинского «Шахтера» Андрей Порываев и экс-нападающий костанайского «Тобола» Александр Алумона. Если Алумона отделался дисквалификацией сроком на два года, то Порываев получил пожизненный «бан».

В договорных матчах чемпионата Беларуси были замешаны футболисты из «Ислочи», «Луча», «Ошмяны-БГУФК» и «Гранита». Андрей Порываев выступал за «Шахтер» с 2011 по 2015 год и в составе карагандинской команды дважды становился чемпионом Казахстана. Александр Алумона выступал за «Тобол» в 2013 году.