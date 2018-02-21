Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

В Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег, ожидается гололед, низовая метель.

Кроме того, на большей части республики сохранится туман.

"В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. В Алматинской, Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, в Акмолинской области местами-туман. В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской, Мангыстауской областях местами-гололед. В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с", - говорится в сообщении.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра местами 15-25 м/с с низовой метелью, в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами-туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, низовая метель.

Фото: Kaznews.kz