Встреча Байбека с населением
Аким ответил на вопросы жителей города.
Ежегодная отчетная встреча акима Алматы Бауыржана Байбека с населением прошла во Дворце Республики, сообщает Zakon.kz.
В ходе мероприятия Бауыржан Байбек подвел итоги года, ответил на вопросы горожан, а также рассказал о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию мегаполиса на 2018 год.
Фото: Матрица.kz
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