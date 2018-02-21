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Встреча Байбека с населением

21 февраля 2018, 10:00

Аким ответил на вопросы жителей города.

Ежегодная отчетная встреча акима Алматы Бауыржана Байбека с населением прошла во Дворце Республики, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия Бауыржан Байбек подвел итоги года, ответил на вопросы горожан, а также рассказал о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию мегаполиса на 2018 год.

Фото: Матрица.kz


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