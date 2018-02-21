Дети Рамзана Кадырова ответили казахскому мальчику

Они записали видео в ответ на вызов мальчика.

Сыновья Рамзана Кадырова ответили на вызов десятилетнего бойца из Алматы Абая Тажибая, сообщает Zakon.kz.

Они записали видео в ответ на вызов казахстанского мальчика.

"Мы не знаем, какой ты боец, но менеджер у вас хороший. Абай - ты настоящий мужчина. Продолжай в таком же духе. Если судьба сведет нас, увидимся у клетки, а в жизни будем братьями. Приезжай в Республику, мы всегда рады гостям", - сказал Ахмад Кадыров.

"Абай, я рад, что, живя в Казахстане, следишь за нашими выступлениями. Казахи всегда были нашими братьями. А что касается твоего вызова, во-первых, у нас разные весовые категории, а во-вторых, у тебя нет ни одного боя по смешанным единоборствам и нужного уровня. Приезжай в наш клуб, вместе проведем тренировки и спарринги. Будем друзьями", — сказал Адам Кадыров.

Напомним, 10-летний Абай Тажибай из Алматы, являющийся чемпионом у себя в городе по боям без правил, вызвал на бой детей главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмада и Адама, чтобы отвоевать у них профессиональный пояс ММА. Он уверен, что сможет победить.