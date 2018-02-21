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Сколько платят семьям погибших во время несения воинской службы

 

В Министерстве обороны РК рассказали, на какую сумму компенсации может рассчитывать семья погибшего во время несения воинской службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона РК от 16.02.2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» в случае гибели (смерти) в период прохождения воинской службы, наследникам военнослужащего производится выплата единовременной компенсации в размере пятилетнего денежного содержания по последней занимаемой должности на день гибели (смерти)», - сообщили в ведомстве в ответ на письменный запрос корреспондента Казинформа.

Напомним, 18 января в Кызылординской области в результате несчастного случая погиб контрактник, которого раздавила 900-килограммовая цистерна с водой.

 

21 февраля 2018, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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