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Королева Великобритании арендовала в Киеве участок на 49 лет

21 февраля 2018, 09:41

Площадь участка 1,6 тысячи квадратных метров.

Королева Великобритании Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в решении городского совета Киева, размещенном на сайте kievvlast.com.ua, передает РИА Новости.

"Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество", — говорится в решении совета.

Сообщается, что ежемесячная плата за аренду составит 568 тысяч гривен. Представителям королевы предстоит в течение месяца передать необходимые документы местной администрации.

Ранее сообщалось, что Елизавета II арендовала по этому адресу офис площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

Фото narodna-pravda.ua


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