5 фактов о казахстанских «хиккикомори»

Динара Алимханова

«Хикикомори». Так называют молодежь в Японии, которая отказалась от жизни в обществе и предпочитает изоляцию от социума вследствие различных социальных и личных факторов. Это понятие в исследовательском мире относится к индикатору «Молодежь NEET» (not in employment, education and training) и является относительно новым показателем рынка труда в странах ОЭСР. Тем не менее, некоторые исследователи утверждают, что синонимизировать эти понятии неверно.

Справочно: Молодежь NEET - молодежь, исключенная из сферы занятости, образования и обучения в настоящее время. Данные собираются через исследование «Исследование рабочей силы» («Labor Force Survey»).

В 2016 году около 357 тысяч (или 9,2%) казахстанской молодежи в возрасте 15-28 лет не были заняты и не получали образование или какое-либо обучение, то есть относились к группе NEET. К ним относились безработные; лица, занимающиеся уходом в семье; лица, отчаявшиеся в поисках работы; инвалиды; добровольно не желающие работать.

Так что же мы знаем о казахстанской молодежи NEET?

Факт 1. Основная часть молодежи NEET отличается низкой информативностью о существующих возможностях (программы для молодежи, краткосрочные курсы и др.) в стране. Данная тенденция сохраняется несмотря на тот факт, что они являются активными пользователями Интернета.

Факт 2. Навыки казахстанской молодежи не соответствуют требованиям работодателей, и им часто приходится менять рабочие места или долго находиться в поисках работы. Такая тенденция происходит ввиду того, что большинство из них имеют определенный уровень образования. Однако в очередной раз это свидетельствует, что образование не всегда гарантирует безболезненный переход от учебы к работе.

Факт 3. Существуют гендерные стереотипы: при трудоустройстве, особенно по техническим специальностям, в большинстве случаев предпочтение отдается мужчинам. Это также подтверждается тем фактом, что большинство молодежи NEET составляют молодые матери, которые нуждаются в работе с гибким графиком.

Исследования также подтверждают, что молодые женщины больше рискованны попасть в группу NEET по сравнению с мужским полом. В некоторых странах ОЭСР разница между долей мужчин и женщин в группе NEET достигает 30-40%. Например, в Турции доля мужчин-NEET в 2014 году была 16%, в то время когда доля женщин-NEET достигла 46%.

В последние годы доля казахстанских женщин-NEET вдвое превышает долю мужчин.

Доля мужчин и женщин NEET в РК, %

Год Пол 2012 2013 2014 2015 2016 Мужчины 6 6 6 6 6 Женщины 10 10 12 11 12

Факт 4. Низкие социально-экономические характеристики семей молодых людей также увеличивают их шансы стать NEET. Молодые люди из семей с экономическими трудностями (с низким доходом, безработными родителями и др.) имеют более высокие риски стать NEET.

Факт 5. Риск стать NEET значительно возрастает с возрастом. По сравнению с возрастной категорией 15-19 лет значительное увеличение наблюдается у лиц в возрасте старше 20 лет, когда молодые люди этой категорий завершают обучение (профессиональное/высшее). Зачастую это связано с возникающими трудностями в переходе от образования на рынок труда.

Портрет молодого NEET в Казахстане

Почти целое население казахстанской молодежи равное одному городу (357 тыс.) остается оторванной от общества. Рост доли молодежи NEET может продолжаться в более старшем возрасте и перейти в долгосрочную социальную проблему.

В странах ОЭСР исследование «Исследование рабочей силы» или другие национальные исследования рассматривают изучение разных категорий молодежи NEET (как лица с особыми потребностями, обладающие ответственность присмотра, безработные и др.). Аналогичный анализ нужен нашей стране. В целях разработки долгосрочных политик по предотвращению увеличения доли NEET и интеграции в систему образования и рынок труда необходимо изучить отдельные категорий NEET свойственные каждому региону и их социально-экономическое состояние;

Необходимо выявить доли NEET в разных групповых категориях (15-19, 20-24 и 25-29) через проведение исследования (включить индикаторы в исследование «Исследование рабочей силы»);

В РК увеличивается доля женщин-NEET, что свидетельствует о склонности молодых женщин попасть в группу риска. Стоит изучить портрет молодых женщин-NEET и предусмотреть их интеграцию в непрерывное обучение и рынок труда.

В странах ОЭСР подсчитана прямая выгода от сокращения индекса NEET в странах ОЭСР, который составляет в $1,2 трл. в год. В аналитике ООН по ИЧР приведены расчеты, по которым снижение доступа к образованию молодежи приводит к снижению ВВП на 15% в год.

А сколько теряет Казахстан при росте доли молодежи NEET? Вопрос требует исследования.