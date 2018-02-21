Назначен руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

· Третий секретарь, второй секретарь Управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1993-1996);

Руководителем Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов назначен Рапиль Жошыбаев , сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

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