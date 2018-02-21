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Назначен руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»

 

Руководителем Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов назначен Рапиль Жошыбаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Рапиль Жошыбаев родился в Джамбульской области.

Образование:

· Киргизский государственный университет (1985)

· Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1992) (специальность «Экономист»)

· Доктор экономических наук, тема диссертации: «Государственное регулирование ресурсосбережения в промышленности (на примере Республики Казахстан)» (1996);

· Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Трудовой стаж:

· Сотрудник в структурах государственного экономического планирования Киргизской ССР (1985-1988);

· Стажер-исследователь Ленинградского финансово-экономического института им. Вознесенского (1988-1889);

· Третий секретарь, второй секретарь Управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1993-1996);

· Начальник отдела Департамента СНГ МИД РК (1996-1998);

· Первый секретарь, советник Посольства РК в странах Балтии (1998-08.2000);

· Заместитель Шефа Протокольной службы Президента РК (08.2000-07.2003);

· Заведующий Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента РК (07.2003-10.2004);

· Заместитель Министра иностранных дел РК (10.2004-10.2007);

· Ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (10.2004-05.2013);

· Первый заместитель Министра иностранных дел РК (24.05.2013-03.2016);

· Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (02.2013, полномочия продлены с 03.2016-01.2018)

 

21 февраля 2018, 09:52
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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