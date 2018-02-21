Автомобиль застрял на ступеньках у театра в Алматы

В Алматы на лестнице у театра драмы имени Лермонтова застрял автомобиль, передает Zakon.kz.

Фото инцидента в Facebook выложил житель города Андрей Андреев.

"Театр Лермонтова культурное место и туда ходят только культурные люди, а как мы все знаем культурные люди спускаются по ступенькам, некоторые очень культурные, спускаются по ступенькам не выходя из машины, но из-за того, что ступеньки высокие, культурный человек застряль", - отшутился по поводу произошедшего автор поста (орфография и пунктуация автора сохранены).

Судя по фотографиям, водитель Toyota из 13 региона, в случае успешного спуска по лестнице, проехался бы еще и по тротуару прежде чем выехать на дорогу.

фото: Андрей Андреев/Facebook