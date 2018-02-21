Фигуристка Мамбекова о выступлении на Олимпиаде: Выступила не так хорошо

Казаxстанская фигуристка Айза Имамбек откатала короткую программу на Олимпийскиx играx в Пxёнчxане, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского Комитета РК.

По итогам выступления наша соотечественница набрала 44.40 балла.

- Конечно, выступила не так хорошо, как хотелось бы. Но учитывая тот факт, что я недавно перенесла тяжелую травму, то сегодня был хороший прокат для меня. Очень было волнительно, особенно когда понимаешь, сколько народу смотрит на тебя не только в Казахстане, но и по всему миру. Сегодня я показала лучший результат в сезоне, но не в карьере, - прокомментировала своё выступление Айза Имамбек.

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Фото Данияра Майлыбаева