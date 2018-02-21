Новый алфавит – начало новых инициатив
21 февраля 2018, 10:04
Предложения были учтены в новом латинском алфавите казахского языка.
Председатель общественного объединения «Жайна-Астана» Мухтар Еркетаев поделился мнением о новом варианте казахского алфавита.
«Принято судьбоносное решение для всей страны. Утверждено решение о переводе казахского языка на латинскую графику. Мы знаем, что проект алфавита активно обсуждался среди населения. Он рассматривался общественностью, в том числе и в социальных сетях. В целом проект был поддержан и предложения были учтены в новом латинском алфавите казахского языка. Естественно, язык, алфавит меняются с требованием времени. Главное – утвержден вариант новой графики казахского алфавита, его поддерживает большинство казахстанцев. Теперь необходимо, не откладывая на долгие сроки, проводить мероприятия по внедрению нового варианта алфавита», – отметил Мухтар Еркетаев.
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