Президент назначил нового заместителя председателя АНК

Распоряжением Главы государства Мынбай Дархан Камзабекулы освобожден от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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