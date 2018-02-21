Президент назначил нового заместителя председателя АНК
Распоряжением Главы государства Прокопенко Леонид Андреевич назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением Главы государства Мынбай Дархан Камзабекулы освобожден от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
21 февраля 2018, 10:08
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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