Назарбаев назначил председателя Счетного комитета

Распоряжением Главы государства Годунова Наталья Николаевна назначена Председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Наталья Годунова родилась в Уральске.

Образование:

В 1993 году закончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт.

Финансовая академия при Правительстве РФ.

Трудовой стаж:

· Экономист «Агропромбанк «Орал» г. Уральск (1993-1996);

· Ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Западно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации (1997-1998);

· Главный специалист, заведующей отделом экономических реформ аппарата акима Западно-Казахстанской области (1998-2004);

· Директор департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2004-2005);

· Советник-экономист Торгового Представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (2005-2006);

· Советник акима Мангистауской области (2006-2009);

· Консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации (2009-2012);

· Советник Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013);

· Заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);

· Секретарь партии «Нұр Отан» (2015-12.2017);

· Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан

Указом Главы государства Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич освобожден от должности председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Президент поручил Счетному комитету обеспечить надлежащую реализацию норм закона «О государственном аудите и финансовом контроле».

Кроме того, Глава государства указал на важность проведения со стороны Счетного комитета более тщательной оценки эффективности использования бюджетных средств и отметил необходимость выработки системных мер по недопущению нарушений.