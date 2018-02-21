Какие меры по обращениям были приняты после прошлогодней отчетной встречи акима 

В 2017 году жители Алматы подняли проблемы по качеству строительства доступного и обновлению ветхого жилья, работе КСК, благоустройству дворов, предотвращению подтоплений, дефициту школ, утилизации мусора и экологии, сообщает Zakon.kz.

«В прошлом году гражданами в зале мне было задано 25 вопросов и еще более сотни человек обратилось в ходе приема к заместителям. Все эти вопросы были взяты на контроль, приняты системные меры», - сообщил в ходе отчетной встречи проходящей во Дворце республики аким мегаполиса Бауыржан Байбек.

Так, с участием общественности, депутатов и самих жителей на качество обследовано более 30 домов в микрорайонах Алгабас, Шанырак, Саялы, Жас Канат и по ул. Сулейменова. Приостановлены лицензии недобросовестных застройщиков, взысканы штрафы. Для недопущения впредь подобных фактов усилена работа Государственного архитектурного контроля. Градостроительным советом усовершенствованы требования к проектировке новых жилых домов. Особый акцент уделяется использованию качественных материалов, озеленению и благоустройству придомовой территории, наличию подземных паркингов, а также созданию инфраструктуры по принципу шаговой доступности.

По вопросу «Ветхого жилья» обратились жители Турксибского района, где в ветхих домах проживает более 400 семей. За последние пять лет вместо старых двухэтажек введено 54 новых дома на 1,5 тысячи квартир со средней площадью - 45 кв. метров. За эти годы из каркасно-камышитовых домов в новые светлые квартиры переехало более 500 семей. Через Социально-предпринимательскую корпорацию Алматы в эту работу планируется привлекать частных застройщиков. Инвестиционный потенциал программы оценивается почти в 600 млрд. тенге.

В городе проводятся масштабные работы по модернизации сетей, благоустройству дворов, восстановлению арычной системы. Всего за прошлый год построено и реконструировано более 700 км инженерных сетей. Это в два раза больше чем в предыдущие годы.

К центральному водоснабжению и канализации обеспечен доступ почти 40 тыс. жителей по всему городу. В этом году планируется охватить еще более 60 тыс. абонентов преимущественно в присоединенных районах.

Надежным теплоснабжением и горячей водой после реконструкции обеспечена четверть города – 110 детских садов, школ и больниц, а также более 130 тыс. абонентов 200 многоэтажных и более 1,5 тыс. частных домов. Тепловые потери снижены на 2,3%, аварийность на 3,2%. За счет современных технологий срок эксплуатации новых труб увеличился с 25 до 40 лет. Для комфорта горожан этим летом впервые такие работы проводились без отключения водоснабжения.

В электроэнергетике также проводится масштабная модернизация. В целом, пропускная способность электрических сетей города увеличена на 40%, аварийность снизилась на 5%.

В этом году перевод мощностей с «Горного гиганта» на подстанцию «Ерменсай» позволит обеспечить надежное электроснабжение еще до одной трети города.

В рамках Программы модернизации жилищного фонда отремонтировано 237 домов, в том числе в 94 домах заменено 199 лифтов, проведен капитальный ремонт 143 домов.

В прошлом году благоустроено 442 детских и спортивных площадок, то есть пятая часть города. Все площадки переданы на баланс КСК, теперь это собственность жильцов и их ответственность.

Фото: Vласть