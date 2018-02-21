Аким Алматы рассказал о том, какой должна быть работа КСК

Более 3-х тысяч жалоб поступило на работу КСК в Алматы.

Управлением жилья проведены проверки 264 КСК, обслуживающих 40% жилого фонда. 90% жалоб подтвердились. К административной ответственности привлечено 104 КСК, еще 221 получили предписания об устранении нарушений. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима Алматы с населением, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

По итогам проверок жители более 60 домов самостоятельно сменили недобросовестные КСК, а в пяти переизбрали председателей.

«Работа КСК касается каждого, поэтому она должна быть прозрачной. В Алматы внедрен пилотный проект «Электронный сервис для жильцов». В проекте участвуют почти 300 КСК с охватом более 2-х тысяч домов и 5 тысяч собственников квартир. В электронном виде формируются планы работ, бюджет и отчет об их исполнении. Принимаются онлайн заявки, жильцы оценивают качество работы КСК. До конца года функционал планируется расширить. Жители будут получать уведомления о ремонтных работах, проверках и их результатах. КСК сможет вести базы по должникам, проводить общие собрания. Это яркий пример цифровизации местного самоуправления, облегчающий решение каждодневных вопросов», - отметил Бауыржан Байбек.

По словам главы города, цифровизация экономики и создание умных городов – ключевые направления для кардинального повышения качества госуправления. Уже сегодня Алматы – лидер цифровизации в Казахстане. Так, доля города в производстве IT-продуктов составляет 50%. Цифровая грамотность населения - 82%. Треть услуг электронного правительства и 75% розничной интернет-торговли приходится на Алматы.

«В Алматы разработана концепция Smart Сity. Реализуются системные цифровые проекты в сферах безопасности, общественного транспорта, образования и здравоохранения. Все цифровые проекты реализуются на основе трех ключевых принципов. В первую очередь, это обеспечение прозрачности и исключение условий для коррупции, второе - экономическая отдача, третье – повышение качества госуслуг, удобства для горожан», - сказал Байбек.

Для ускорения и повышения качества госуслуг, по его словам, в прошлом году открыта общественная приемная «Open Almaty». По принципу «одного окна» оказываются услуги, не охваченные ЦОНами. Проект отмечен на европейском форуме «Умных городов» и конкурсе городских практик городов СНГ в номинации «Город, где хочется жить». При поддержке акимата городской прокуратурой также запущен Центр правоохранительных услуг по принципу «одного окна» с использованием современных технологий управления.