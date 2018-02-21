Аким Алматы рассказал о бюджете города

В ходе отчетной встречи перед населением аким города Алматы Бауыржан Байбек отметил, что на социальную сферу приходится 143 млрд. тенге – больше половины расходов местного бюджета, сообщает Zakon.kz.

«Сегодня, по различным направлениям оказывается значительная социальная поддержка. В бюджетных организациях города работает более 75 тысяч педагогов, медиков, работников культуры, спорта, социальной защиты. На первом месте – сфера образования c расходами более 93 млрд. тенге. В целом за счет государства полностью содержатся 442 учреждений образования охвачено почти 350 тыс. детей и подростков. Свыше 27 тыс. молодых людей получают бесплатное образование в колледжах. Организовано бесплатное питание для 13,5 тысяч из малообеспеченных семей. По поручению Елбасы с 2016 года за счет бюджета для 50 тысяч детей снижена почти в 2 раза стоимость оплаты в детских садах», - сказал Бауыржан Байбек.

Также около 30 тыс. детей получают дополнительное образование в музыкальных школах, секциях, домах школьников. В спорт-школах бесплатно обучается 13,4 тысяч детей.

В рамках проекта «Спорт в моем дворе» за счет бюджета в 2 раза увеличено количество охваченных дворов. Планируется охват 18 тыс. детей и подростков от 7 до 17 лет. С декабря прошлого года в каждом районе города организованы бесплатные ледовые катки, которые уже посетило более 70 тыс. человек.

«Все жители города охвачены бесплатным гарантированным объемом медицинской помощи. Это более 30 млрд. тенге государственных средств. В 79 медучреждениях работой обеспечены 23 тыс. человек, за год предоставлено более 10 млн. медуслуг. Социальная поддержка адресно оказывается почти 90 тыс. гражданам, это более 9 млрд. тенге, 43 вида помощи оказывается малобеспеченным пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным и малообеспеченным семьям, безработным», - сообщил аким мегаполиса.

Санаторно-курортным лечением охвачено более 3 тыс. людей с ограниченными возможностями и 4 тыс. пенсионеров. Ежемесячно жилищную помощь на компенсацию коммунальных услуг получают более 2 тыс. человек.

Продолжается строительство доступного жилья для многодетных и малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями. Всего по жилищной программе в прошлом году 5885 семей получили квартиры в рассрочку до 15 лет и без процентов. Это в 3 раза больше чем в 2016 году. Каждый третий очередник получил квартиру.

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Фото: акимат Алматы