Новый подход к дальнейшему повышению доверия граждан судам

Дальнейшее повышение доверия граждан остается главным приоритетом для всей судебной системы.

Являясь судьей экономического суда приходиться невольно задумываться и над этим вопросом.

Для того, чтобы побороть болезнь, нужно установить причины ее появления.

Поэтому, двигаясь по данному пути, я сделал некоторые выводы.

Одним из ключевых принципов гражданского судопроизводства является принцип состязательности сторон.

Данный принцип определяет возможности и обязанности сторон по доказыванию заявленных требований и возражений при отстаивании своей позиции.

Принцип состязательности состоит из трех основных аспектов:

- Первый аспект связан с доказательственной деятельностью сторон. Обязанность доказывания возлагается на стороны. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений.

- Второй аспект связан со свободой выбора стороной своей юридической позиции. Стороны самостоятельно, независимо от суда избирают свою позицию защиты, выбор поведения осуществляется им самостоятельно.

- Третий аспект связан с формой проведения процесса. Весь ход процесса имеет состязательную форму. Стороны состязаются путем предоставления доказательств, участвуя в их исследовании, обоснования своей правовой позиции по делу и т.д.

Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, создает необходимые условия для реализации сторонами процессуальных прав на полное и объективное исследование обстоятельств дела.

Таким образом, суд в рамках судебного заседания создает некую площадку для сторон, на которой истец доказывает обоснованность своих требований, а ответчик защищает свои права и интересы.

В завершении процесса, суд выносит свое решение, которым разрешается спор.

Данный принцип на практике успешно применяется.

Если суд, обеспечивает объективность, предоставляет сторонам доступ к необходимым доказательствам, то есть, ведет процесс не ущемляя права и не ограничивая возможности сторон, то суду они выражают полное доверие и уважение.

Возникает вопрос, на какой стадии мы теряем доверие сторон?

Доверие граждан теряется после вынесения решения судом по делу.

Суд разрешает спор по существу. Руководствуясь принципами состязательности, диспозитивности и непосредственности, суд сам не придумывает доказательства, а оценивая доводы и доказательства, приходит к выводу об обоснованности позиции одной из сторон. Так происходит в большинстве случаев.

С этого момента возникает недоверие суду. При этом, такое недоверие обязательно возникает даже при вынесении законного решения.

Думается, что причина таких последствий кроется в следующем.

Если принцип состязательности предоставлял возможность состязаться в суде первой инстанции, то для последующего продвижения своей позиции проигравшей стороне он уже не подходит.

Краеугольным камнем в данном случае являются фундаментальные основы апелляционного производства, закрепленные в ГПК.

Статья 427 ГПК устанавливает основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке.

Следуя требованиям ГПК, проигравшая сторона для дальнейшей защиты своей позиции в вышестоящих судах, отныне должна представить не только доводы и доказательства, опровергающие доводы оппонента, она должна найти изъяны в решении суда для его отмены.

Получается, что ГПК заставляется сторону искать недостатки в судебном акте или проведенном процессе. Только в таком случае, она получит возможность рассмотрения данного дела на апелляционной инстанции.

Более того, статья 404 ГПК заставляет сторону указывать, в чем именно заключается незаконность или необоснованность решения суда, поскольку устанавливает данное требование, как на обязательную составляющую апелляционной жалобы.

Таким образом, даже если суд провел судебное заседание на высшем уровне, мотивированно изложил свою позицию в решении суда, проигравшая сторона невольно должна выражать критику в адрес суда, вынесшего решение, чтобы далее защищать свои интересы.

Такие же правила применяются для защиты своих прав в кассационной инстанции.

Возникает следующий вопрос, как можно повысить доверие граждан суду, если сам закон заставляет граждан выражать недоверие судебным актам, чтобы защитить свои права и интересы?

Принцип состязательности должен выражаться в равной степени на всей стадии гражданского процесса.

Сторона должна спорить со своим оппонентом, а не судом.

В этой связи, предлагается пересмотреть отдельные аспекты апелляционного производства.

По моему мнению, вышестоящий суд должен рассматривать не жалобу на суд, а возражения на доводы оппонента по судебному процессу.

Весь гражданский процесс должен быть построен на состязательности только сторон.

Судебные инстанции должны оценивать представленные доказательства и по итогам судебного заседания принимать свое решение.

Трехзвенная судебная система должна выполнять роль фильтра, препятствующего принятие несправедливого решения.

Вышестоящие судебные инстанции существуют, чтобы предоставить возможность стороне быть услышанным еще раз, более квалифицированными судьями, тем самым исключить судебную ошибку.

В этой связи предлагается в корне изменить отношение к апелляционной инстанции.

В настоящее время, судьям апелляционной инстанции, чтобы принять свое новое решение необходимо отменить или изменить решение суда первой инстанции. Для этого им необходимо найти основания и обосновать в чем заключается необоснованность или незаконность решения суда. Это создает препятствие для принятия решения апелляционной инстанции.

В тоже время, отменяя или изменяя решение нижестоящего суда, сам суд признает судебную ошибку и подтверждает имеющиеся недостатки. Получается, что судебная система, каждый раз признается в своих недостатках.

Такой подход также вносит свою лепту в массовом недовольстве граждан судом.

Гражданский процесс создавался еще в советский период, когда отсутствовали социальные сети и интернет ресурсы, а также другие коммуникационные средства. Сегодня, новые технологии позволяют гражданам выражать свое недовольство массово, сообща, привлекать и заражать такой идеей других лиц, создавая в обществе мнение о несправедливости всей судебной системы.

В такой среде, необходимы иные подходы для пересмотра судебных актов, которые исключают каждый раз на указание незаконности и необоснованности судебных решений.

Для общества суд представляет единый орган. Если вышестоящие судьи подтверждают незаконность судебных решений, то в принятии такого решения виновата вся судебная система. Вышестоящие судьи лишь исправили, состоявшуюся ошибку нижестоящего суда.

Что это нам дает новый подход?

Суд перестанет быть мишенью для проигравшей стороны, судебный акт первой инстанции не будет преградой в защите своего права стороной, соответственно не будет необходимости его критиковать.

Прекратится массовое недовольство судами, выражающееся в апелляционных жалобах, а это позволит изменить в лучшую сторону психологию общества по отношению к судам.

Судьям апелляционной инстанции не будет необходимости искать недостатки в решении суда первой инстанции, для того, чтобы принять свое решение по делу. Так как не будет обязанности обосновывать, в чем заключалось незаконность решения суда первой инстанции.

Судья отменяет решение, потому что приходит к иному выводу, чем судья первой инстанции.

Такие меры упростят судебный процесс, облегчат принятие решений судьями вышестоящих судов, а самое главное - позволит повысить доверие граждан к судам и всей судебной системе.

Судья специализированного межрайонного экономического суда города Астаны Нариман Бектасұлы Бекназаров