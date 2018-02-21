На сцене «Астана Опера» с дебютом выступит украинский тенор Олег Злакоман

Солист Одесского Национального академического театра оперы и балета Олег Злакоман (Украина) дебютирует в партии Радамеса в опере «Аида» Дж. Верди в постановке легендарного режиссера и сценографа Ф. Дзеффирелли. Спектакль состоится 25 февраля на сцене Большого зала «Астана Опера».

Любимец одесской публики, яркий тенор Олег Злакоман регулярно выступает с гастролями в странах Европы и Азии. Творчество вокалиста было отмечено победами на таких международных конкурсах, как Dunarea Albastra (Галац, Румыния), международном конкурсе вокалистов им. А. Дворжака (Карловы Вары, Чехия), открытого конкурса молодых вокалистов «Соловьиная ярмарка» им. А. Соловьяненко (Донецк, Украина). За заслуги в сфере культуры и искусства ему была присуждена стипендия Н. Огренича.

В этот день вместе с приглашенным артистом на сцену выйдут ведущие солисты театра «Астана Опера». Партию Аиды исполнит Заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина, в роли Амнерис выступит Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, в образе Амонасро предстанет Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев. В партии царя Египта дебютирует молодой талантливый солист Шынгыс Расылхан. Рамфис – Народный артист Армении Барсег Туманян, Гонец – Рамзат Балакишиев, Жрица – Елена Ганжа.

- Образ Радамеса должен быть «подвижным»: перед зрителями предстает мужественный герой, обладающий темпераментом истинного воина, однако при этом он также может быть мягким и лиричным, безмерно любящим Аиду. Мне особенно близки его молодость и неиссякаемая энергия. Стоит отметить, что партия Радамеса – одна из самых сложных в теноровом репертуаре. Она очень показательна с точки зрения исполнительского мастерства, по ней можно в полной мере судить о вокально-технических умениях певца. Для меня огромная честь дебютировать в этой партии на сцене «Астана Опера», чувствую волнение и ответственность. Слушателям хотелось бы пожелать получить незабываемый заряд положительных эмоций от величайшего произведения гениального композитора Джузеппе Верди, - поделился Олег Злакоман.

Симфонический оркестр и хор «Астана Опера», дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Начало спектакля в 18.00.