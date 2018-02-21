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Байбек о медуслугах: Врач "раскручивает" пациента

21 февраля 2018, 10:47

Он не должен ничего писать, все должно быть в Интернете - аким.

Качество медуслуг зачастую оставляет желать лучшего. Об этом рассказал аким города Алматы Бауржан Байбек на отчетной встрече с населением, передает Zakon.kz.

"Приходишь к врачу - 5 минут смотрит, 15 минут пишет от руки. Поэтому глава государства говорил о цифровизации. Он не должен ничего писать, все должно быть в Интернете", - сказал градоначальник.

По его словам, цифровизация также исключает коррупционную составляющую.

"Мы проводили анализ, один врач прописывает одно лекарство, другой - четыре. То есть "раскручивает" пациента", - сказал Байбек.

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Фото: соцсети


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