Байбек о медуслугах: Врач "раскручивает" пациента
21 февраля 2018, 10:47
Он не должен ничего писать, все должно быть в Интернете - аким.
Качество медуслуг зачастую оставляет желать лучшего. Об этом рассказал аким города Алматы Бауржан Байбек на отчетной встрече с населением, передает Zakon.kz.
"Приходишь к врачу - 5 минут смотрит, 15 минут пишет от руки. Поэтому глава государства говорил о цифровизации. Он не должен ничего писать, все должно быть в Интернете", - сказал градоначальник.
По его словам, цифровизация также исключает коррупционную составляющую.
"Мы проводили анализ, один врач прописывает одно лекарство, другой - четыре. То есть "раскручивает" пациента", - сказал Байбек.
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Фото: соцсети
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