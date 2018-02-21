Аким Алматы высказался о ситуации с отоплением в Таугуле
Мы должны каждый год опережающими темпами прокладывать сети иначе отопительный сезон будет находиться всегда под угрозой срыва - Байбек.
Выступая на отчетной встрече перед населением, аким Алматы Б. Байбек вспомнил январский случай, когда в мкр. Таугуль были проблемы с отоплением, сообщает Zakon.kz.
"В электроэнергетике проводится масштабная модернизация. Это позволило обеспечить надежной электроэнергией потребителей западной части города. В целом пропускная способность электрических сетей города на сегодня увеличена на 40 процентов, аварийность снизилась на 5%. Если эти работы не делать, такие отдельные случаи как этой холодной беспрецедентной зимой в Таугуле могут значительно увеличиться. Мы должны каждый год опережающими темпами прокладывать сети иначе отопительный сезон будет находиться всегда под угрозой срыва. Мы все должны об этом задумываться", - сказал аким.
По его словам, в этом году перевод мощностей с Горного гиганта на подстанцию Ерменсай позволит обеспечить надежным электроснабжением еще треть города.
Фото: пресс-служба акима Алматы
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