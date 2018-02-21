Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Аким Алматы высказался о ситуации с отоплением в Таугуле

21 февраля 2018, 10:51

Мы должны каждый год опережающими темпами прокладывать сети иначе отопительный сезон будет находиться всегда под угрозой срыва - Байбек.

Выступая на отчетной встрече перед населением, аким Алматы Б. Байбек вспомнил январский случай, когда в мкр. Таугуль были проблемы с отоплением, сообщает Zakon.kz.

"В электроэнергетике проводится масштабная модернизация. Это позволило обеспечить надежной электроэнергией потребителей западной части города. В целом пропускная способность электрических сетей города на сегодня увеличена на 40 процентов, аварийность снизилась на 5%. Если эти работы не делать, такие отдельные случаи как этой холодной беспрецедентной зимой в Таугуле могут значительно увеличиться. Мы должны каждый год опережающими темпами прокладывать сети иначе отопительный сезон будет находиться всегда под угрозой срыва. Мы все должны об этом задумываться", - сказал аким.

По его словам, в этом году перевод мощностей с Горного гиганта на подстанцию Ерменсай позволит обеспечить надежным электроснабжением еще треть города.

Фото: пресс-служба акима Алматы


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...