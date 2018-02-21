За последние 5 лет алматинские поставщики тепла 8 раз подавали заявки на увеличение тарифа

В Алматы за последние 5 лет поставщики тепла 8 раз подавали заявки на увеличение тарифа

С 2015 года в городе для сдерживания тарифа на тепло из местного бюджета выделено более 3 млрд. тенге, а на модернизацию сетей – более 100 млрд. тенге. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек, передает Zakon.kz.

"За последние 5 лет поставщики тепла 8 раз подавали заявки на увеличение тарифа в антимонопольный комитет. Только 3 раза получили разрешение. А разницу субсидировал акимат. С 2015 года для сдерживания тарифа из местного бюджета выделено более 3 млрд. тенге, а на модернизацию сетей – более 100 млрд. При этом, как я уже говорил, средний износ инженерных сетей составляет 63% - это критичный показатель. Кроме того, в прошлом году рассматривался вопрос связанного тарифа на газ на пятилетний срок для жителей Алматы и Алматинской области. Город не поддержал это решение, так как тариф вырос бы для алматинцев на 16%. Но этого не произошло. Почти 1,5 млн.человек получают коммунальные услуги по ценам, которые мы сдерживаем. А это почти 80% населения города. Если бы акимат не предоставлял эти субсидии, все три года потребители платили бы за тепло на 35% больше", - сказал Бауыржан Байбек.

По словам главы города, в рыночных условиях, все эти затраты через тариф легли бы на потребителей. Например, оплата за тепло в 1-комнатной квартире составила бы на 2,5 тысячи больше вместо 7 тысяч, а в 3-х комнатной - на 4,5 тысячи больше вместо 12 тысяч. А за воду - в 2,5 раза больше.

Кроме того, сегодня в 40% домов не установлены общедомовые приборы учета, жители этих домов платят на 36% больше, чем те, кто установил.

При этом, Бауыржан Байбек отметил, что для тех горожан, у которых размер коммунальных платежей больше 10% от совокупного дохода из местного бюджета выделяется жилищная помощь. "Допустим три человека в семье. Мама папа работают, но если коммуналка выходит больше 10%, собери четыре справки, принеси в ЦОН, мы выплатим разницу", - сказал Байбек.

Для получения разницы в ЦОН надо предоставить 4 документа: удостоверение личности, адресную справку, счет-квитанцию по коммунальным услугам и справку с места работы.

В целом, город реализует и системные меры для сдерживания цен на социально-значимые продукты по 43 наименованиям.

Фото: Совок.Инфо