Байбек заявил, что цены на жилье будут падать

Цены на жилье будут падать. Об этом заявил аким Алматы Бауыржан Байбек на ежегодной отчетной встрече перед населением, сообщает Zakon.kz.

По вопросу «Ветхого жилья» обратились жители Турксибского района, где в ветхих домах проживает более 400 семей. За последние пять лет вместо старых двухэтажек введено 54 новых дома на 1,5 тысячи квартир со средней площадью - 45 кв. метров. За эти годы из каркасно-камышитовых домов в новые светлые квартиры переехало более 500 семей. Через Социально-предпринимательскую корпорацию Алматы в эту работу планируется привлекать частных застройщиков. Инвестиционный потенциал программы оценивается почти в 600 млрд. тенге.

"Практика показывает, что здесь есть сложности. Почему так медленно этот вопрос двигался. К примеру, в доме 12 квартир, ветхое жилье, все согласны участвовать в программе, договорились о цене выкупа, о переезде. 11 человек согласились, а один из жильцов против и требует компенсации в разы выше реальной стоимости квартиры, и в итоге затягивает строительство. Остальные люди не могут переехать из-за него", - рассказал Б. Байбек.

Аким отметил, что есть множество таких случаев.

"Это касается всех: и нас, и строителей, и жителей, кто ожидает, что цены будут такие же, как до кризиса. Таких цен не будет. Цены будут падать. Сегодня работаем над тем, чтобы было больше жилья четвертого класса, то есть сделать предложение и цены будут регулироваться на рыночной основе. То есть ждать чего-то не приходится. Нужно реально подходить к этому вопросу", - указал он.

По его словам, будут искать инвесторов, создавать все условия, исключать все бюррократические препоны, чтобы те, кто живет в старых квартирах, переехали в новые.

"Быстро, оперативно, удобно. Жители должны нас поддержать в этом", - заключил аким.

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