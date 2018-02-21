Байбек: Городские управления перекладывают работу на активистов

В ходе отчетной встречи перед населением аким Алматы Бауыржан Байбек поблагодарил горожан за активное участие в решении различных проблем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

«В реализации Пяти институциональных реформ Елбасы обеспечено открытое взаимодействие государства и граждан. Сегодня прямая связь через интернет помогает нам оперативно реагировать на проблемы, быть открытыми 24 часа. В целом за год через социальные сети, тематические площадки, общественные приемы, телефоны доверия и письма поступило более 120 тысяч обращений. Хочу поблагодарить алматинцев за активное участие в решении многих узловых проблем», - сказал Бауыржан Байбек.

К примеру, через портал электронного правительства обратилось более 700 заявителей, в общественную приемную городского филиала партии «Нұр Отан» - более пяти тысяч, в общественную приемную акимата «Open Almaty» только за полгода - более семи тысяч вопросов, а через социальные сети более 10 тысяч обращений. Две трети из них решены на месте, по остальным даны разъяснения, оказано содействие.

Также на еженедельных совещаниях с руководством города, начальниками управлений, рассматриваются наиболее проблемные вопросы, прозвучавшие в СМИ и социальных сетях.

«Например, много вопросов поднимают в специальной группе в фейсбуке «Город для пешеходов». В группе более 600 неравнодушных граждан Алматы - это Игилик Кантарбаева, Алексей Щеглов, Аскар Тулеев и другие. Они информируют о самозахвате тротуаров, стихийных парковках, отсутствующих люках, помогая нам оперативно решать эти проблемы. Также особенно хочу поблагодарить депутатов маслихата партии «Нұр Отан» и членов Общественного совета. Они делают большую работу во благо нашего города», - отметил аким мегаполиса.

Кроме того, аким сказал, что появляются вопросы к управлениям, в чьи обязанности входит эта работа. «Получается, они свою работу перекладывают на активных горожан. Может, мы лучше господина Жусупбекова пригласим на работу, у него это хорошо получается», - пояснил Байбек.

Так, по инициативе депутатов увеличен размер пособий для детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому, расширен перечень редких заболеваний для получения бесплатных лекарств, до 35 лет увеличен возраст для участия в городской программе доступного жилья.

Общественный Совет, созданный Указом Президента, способствовал улучшению работы КСК, разработке Правил содержания и выгула собак. Законопроектная работа совета по вопросам жилищных отношений, миграции высоко оценена и на республиканском уровне.