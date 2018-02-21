Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 320,06 (+1,07)
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. В связи с праздничными днями с 15 по 21 февраля 2018 года в Китайской Народной Республике (Праздник Весны) торги китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) сегодня на KASE не проводились.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 320,06 тенге за доллар (+1,07 тенге), объем торгов - 110 450 тыс. USD (13 050 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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