В Алматы разрешат устанавливать шлагбаумы во дворах

С января текущего года в Алматы прошло 58 отчетных встреч акимов районов перед населением, в которых приняли участие более 18 тысяч горожан, рассмотрено более одной тысячи вопросов. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким мегаполиса Бауыржан Байбек, сообщает Zakon.kz.

Поступают просьбы обратить внимание на работу светофоров, установку дорожных знаков, ремонт дорог, тротуаров, переходов, провести модернизацию жилого фонда, уличное освещение, убрать машины со дворов.

«Автоматизированные парковки способствуют разгрузке центральной части города от машин и позволяют прозрачно получать налоги. При этом наблюдается и негативный эффект, когда некоторые водители, избегая оплаты, ставят свои машины во дворы, перекрывают доступ к мусорным контейнерам. Для решения этой проблемы жители через КСК могут устанавливать шлагбаумы на въезде во двор, также как устанавливают сегодня камеры в подъездах, домофоны. Никаких платных парковок во дворах не будет. Для обеспечения доступа специальному транспорту - необходимо определить ответственного в КСК. Соответствующие изменения в правила благоустройства разработаны и вступят в силу со второго квартала», - сообщил Бауыржан Байбек.

Он отметил, что многие горожане на встречах с акимами районов, в социальных сетях выражают благодарность за благоустройство дворов, озеленение, обновление автобусов и новые пешеходные улицы.

При этом, как показали районные встречи, продолжают вызывать нарекания граждан некорректная работа некоторых участковых, учреждений образования и здравоохранения. В целом для контроля обращений создана специальная Комиссия с участием прокуратуры, органов внутренних дел и акимата.

По итогам отчетных встреч районные акиматы по конкретным адресам уже вносят корректировки в планы работ, формируют бюджетные заявки.