Половина всех американцев считает своим главным врагом Северную Корею

Два года назад КНДР считали основным врагом США 16% опрошенных.

Количество жителей Соединенных Штатов, которые считают, что основным врагом Америки является Северная Корея, увеличилась до 51%, передает во вторник, 20 февраля, издание The Hill, ссылаясь на опрос института исследования общественного мнения Gallup, передает News1.ru.

Данный показатель увеличился более чем в три раза в сравнении с прошлым опросом, который был проведен два года назад, тогда КНДР считали основным врагом Соединенных Штатов 16% опрошенных.

Эти результаты наблюдаются на фоне обострения отношений между Северной Кореей и США, подчеркивает издание. Лидеры стран не раз обменивались колкими замечаниями. Так, пресса КНДР неоднократно называли Трампа «психопатом». Американский лидер Дональд Трамп называл Северную Корею «адом, который не заслуживает ни один человек», а главу Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

Второе место среди основных врагов Соединенных Штатов, как считают граждане США, занимает Российская Федерации, ею были получены 19% голосов опрошенных (в 2016 году 15%).

В Соединенных Штатах многократно выдвигали обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, на сегодняшний день в стране проводится ряд связанных с данными обвинениями расследований.

На третьем месте Китай, который главным врагом Америки сочли 11% опрошенных, а на четвертом — Иран с 7%.

Еще 2% полагают, что главным врагом Соединенных Штатов являются сами США, столько же опрошенных назвали главным врагом Ирак.

Опрос проводился в период с 1 по 10 февраля, в нем участвовали 1044 человека старше 18 лет.

Фото vestikavkaza.ru