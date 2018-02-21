Porsche представил обновлённый 911 GT3 RS

Компания Porsche официально рассекретила обновлённое купе 911 GT3 RS. Мировая премьера 520-сильного автомобиля состоится в рамках Международного Женевского автосалона 2018 года

Немецкий премиальный бренд Porsche официально рассекретил обновлённое «заряженное» купе 911 GT3 RS. Мировой дебют высокопроизводительного автомобиля состоится в рамках Женевского автосалона 2018 года.

Обновлённое купе Porsche 911 GT3 RS питается от модернизированного 4,0-литрового 6-цилиндрового двигателя, который способен генерировать 520 лошадиных сил (383 кВт). В паре с могучим двигателем трудится улучшенная семискоростная трансмиссия PDK.

Обновлённое купе Porsche 911 GT3 RS 2018 модельного года, согласно заявленным данным, способно ускоряться с 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля – 312 км/ч (193 мили в час).

Однако двигатель это не всё, что было доработано в обновлённой модели Porsche 911 GT3 RS. Так, высокопроизводительный автомобиль получил немного пересмотренный дизайн экстерьера и улучшенную аэродинамику, модифицированную светотехнику и новый вентилируемый капот.

Кроме этого, обновлённое экстремальное купе Porsche 911 GT3 RS 2018 модельного года может «похвастаться» новым наборами уникальных колёсных дисков, размерность 20 и 21 дюйм. Плюс к этому, у автомобиля появилась новая крышка двигателя. В компании отмечают, что все визуальные улучшения позволили увеличить прижимную силу.

В салоне обновлённого купе Porsche 911 GT3 RS можно обнаружить новые гоночные кресла из углеродного волокна и новое рулевое колесо обшитое алькантарой. Также сообщается, что автомобиль стал легче, поскольку теперь используются легкие дверные панели и легкое стекло для задних окон. Задних сидений нет, часть звукоизоляционного материала – удалена.

Как и прежде, для экстремального купе Porsche 911 GT3 RS будет доступен пакет Clubsport, в состав которого входят такие «фишки», как 6-точечные ремни безопасности, огнетушитель и подготовка выключателя аккумуляторной батареи.

Кроме этого, заинтересованные клиенты могут заказать автомобиль с пакетом Weissach, который обеспечивает дополнительную экономию веса благодаря использованию компонентов из углеродного волокна. При сопряжении с дополнительными колесами из магниевого сплава купе 911 GT3 RS весит всего лишь 1 430 кг.

Обновлённое купе Porsche 911 GT3 RS 2018 модельного года в настоящий момент доступно для заказа. В Германии за автомобиль просят не менее €195 137.

Via livecars