В Алматы будет создано более 50 тысяч рабочих мест, рассказал аким

Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек. Он отметил, что сегодня работа акимата осуществляется по проектному принципу, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат города.

В настоящее время разработаны «50 проектов-драйверов развития Алматы», призванные обеспечить дальнейший рост экономики и повысить комфортность города. Все они соответствуют целям и задачам январского Послания Елбасы.

Наибольшее количество проектов – в сфере транспорта – 20%, цифровизации и «умных технологий» – 16%, спорта и энергетики – по 12%, здравоохранения – 10%. 50 драйверов привлекут не менее 1 трлн. тенге инвестиций и обеспечат создание более 50 тыс. рабочих мест.

«Экономика города показывает рост по всем отраслям. Рост экономики по итогам года прогнозируется на уровне не менее 3%. Для такой большой экономики как алматинская, это хороший результат. В прошлом году создано 45 тыс. рабочих мест – это в 2 раза больше предыдущего года. Для поддержания стабильного роста экономики мы стимулируем внутренний спрос через развитие инфраструктуры, комфортной городской среды, а также создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе иностранных», - сказал Бауыржан Байбек.

Так, на территории города работают две специальные зоны, где создана необходимая инженерная и дорожная инфраструктура. В текущем году по поручению Главы государства СЭЗ «Алатау» планируется преобразовать в СЭЗ «Алматы». Для инвесторов будут сохранены все льготы и преференции с расширением перечня приоритетных проектов в сферах оборонной промышленности, фармацевтики, машиностроения.

По словам главы города, развитию бизнеса будет способствовать новый мастер-план Алматы. В нем будут отражены планы по развитию города до 2030 года. Это будет широко обсуждаться с общественностью, экспертами, горожанами.

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Фото: BNews.kz