У казахстанцев, прилетающих в ОАЭ, будут сканировать сетчатку глаз

Правила прохождения паспортного контроля, после отмены виз в Эмираты, разъяснили в посольстве.

20 февраля советник по консульским вопросам посольства РК в ОАЭ провел встречу с начальником управления паспортного контроля Международного аэропорта Абу-Даби Джамалем Ахмедом аль-Тибом, передает Zakon.kz.

Об этом Куат Канафеев сообщил на своей странице в instagram.

Собеседник разъяснил процедуру прохождения паспортного контроля и правила пребывания граждан РК на территории ОАЭ.

Учитывая, что с 10 марта 2018 года гражданам Казахстана не нужно оформлять визу в Эмираты, определены ряд требований, которым необходимо придерживаться при планировании поездки и прохождении контроля в аэропортах ОАЭ.

При прохождении границы необходимо предоставить паспорт сотруднику пограничной службы, провести сканирование сетчатки глаз, после чего идентификационные данные будут внесены в базу. Детям всех возрастов обязательно нужно иметь собственный паспорт; - в случае, если дети прилетают с родителями или с одним из родителей и имеют разные фамилии, то для ребенка по прилету необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении с переводом на английский язык. Перевод не требует нотариального заверения.

При первичном прохождении границы, после внесения в базу идентификационных данных гражданина, в последующем паспортный контроль можно пройти при помощи системы E-Gate, которая позволяет быстро пройти паспортный контроль без участия сотрудника пограничной службы.

В отдельных случаях, сотрудники погранслужбы имеют право запросить наличие обратного билета, бронирование в отеле и другие дополнительные сведения.

В ближайшие дни консулы Генерального консульства РК в Дубае проведут аналогичные мероприятия в международных аэропортах Дубая и Шарджи.