Олимпиада-2018: фигуристка Элизабет Турсынбаева откатала короткую программу
21 февраля 2018, 11:44
Спортсменка получила право выступить в произвольной программе.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступила в короткой программе на XXІІІ Зимних Олимпийских играх в городе Пхенчхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Наша соотечественница, вышедшая на лед 23-й по счету, выступила удачно и набрала 57.95 очков, она получила право выступить в произвольной программе.
Напомним, выступившая ранее в короткой программе Айза Мамбекова набрала 44.40 очков.
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Автор: Кунсултан Отарбай
Фото: inform.kz
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