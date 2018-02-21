Олимпиада-2018: фигуристка Элизабет Турсынбаева откатала короткую программу

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выступила в короткой программе на XXІІІ Зимних Олимпийских играх в городе Пхенчхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наша соотечественница, вышедшая на лед 23-й по счету, выступила удачно и набрала 57.95 очков, она получила право выступить в произвольной программе.

Напомним, выступившая ранее в короткой программе Айза Мамбекова набрала 44.40 очков.

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Автор: Кунсултан Отарбай

Фото: inform.kz