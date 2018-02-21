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Глава Алматы рассказал о строительстве БАКАД

21 февраля 2018, 11:52

Работа ведется с прошлого года.

Сегодня в ходе отчётной встречи с населением, аким Алматы Бауржан Байбек рассказал о строительстве Большой Алматинской кольцевой автодороги, передает Zakon.kz..

"Как вы знаете, в этом году начнется строительство БАКАД. В целом за последние 10 лет построено 30 развязок. Малое Алматинское транспортное кольцо завершено. Можно быстро проехать в аэропорт, объехать пробки центра города. Строительство большого Алматинского кольца - это поручение главы государства. Работа с прошлого года ведётся. Город разгрузится на 40-60 тысяч машин в день. И это уменьшит объем вредных выбросов", - рассказал он.

По словам Байбека, по направлению к БАКАД построено три автодороги. В текущем году начнется пробивка проспекта Абая. Все эти меры осуществляются для улучшения экологии.

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Фото:Zakon.kz


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