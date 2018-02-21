Илон Маск попробует поймать в сеть головной обтекатель ракеты

На высоте около ста километров скорость половины головного обтекателя, который весит около тонны, будет в 10 раз превышать скорость звука.

Компания Илона Маска SpaceX предпримет попытку поймать половину головного обтекателя ракеты Falcon 9 с помощью гигантской сети. Её фотография была опубликована в "Твиттере" фотожурналистом Teslarati Паулином Акалином, передает Life.ru.

SpaceX’s claw-boat will attempt to recover rocket fairing with a giant net - https://t.co/BM24YeCtK4 pic.twitter.com/vAwlCyX2F4 — TESLARATI (@Teslarati) 19 февраля 2018 г.

На фото запечатлена гигантская сеть, развёрнутая на корабле Mr. Steven в порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе. Сооружение предназначено для того, чтобы смягчить падение элемента ракеты после запуска испанского спутника PAZ, запланированного на среду, 21 февраля.

На высоте около ста километров скорость половины головного обтекателя, который весит около тонны, будет в 10 раз превышать скорость звука. На высоте около десяти километров при условии удачной ориентации обтекателя ракеты в пространстве его скорость упадёт до половины от скорости звука.

Именно на этой стадии на головном обтекателе, как ожидается, развернётся парашют и включатся системы GPS, с помощью которых корабль Mr. Steven сможет отследить район падения элемента ракеты.

Аида Землекопова

Фото naked-science.ru