В Алматы самый высокий в стране уровень молодежной безработицы

В ходе отчетной встречи с населением аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что по поручению Главы государства для системной поддержки молодежи принята Дорожная карта до 2020 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Только в прошлом году на ее реализацию выделено более 4 млрд. тенге.

Аким мегаполиса отметил, что сегодня почти половина горожан - молодежь до 35 лет, средний возраст жителя Алматы - 33,5 года. В городе учатся около 200 тыс. студентов, 70% из которых остаются в городе. Это несет в себе как преимущества, так и риски. К примеру, в городе - самый высокий в стране уровень молодежной безработицы - 6,5%.

«В прошлом году запущена программа «Алматы жастары», где молодые семьи получают кредит под 5% без первоначального взноса. Подано более 6 тыс. заявок. Путем прозрачной процедуры отбора через сайт по балльной системе одобрено 100 заявок. Критериями отбора являлись количество детей, стаж работы в городе и социально-уязвимые слои молодежи. С учетом высокого спроса, реализацию программы планируем расширить в этом году. На эти цели будет предусмотрено в два раза больше средств - 2 млрд. тенге», - отметил Байбек.

По его словам, в рамках комплексной работы с молодежью в Алматы проводится модернизация общежитий, строятся молодежные объекты, как Лофт-центр, который объединил в одном месте центры карьеры, волонтерства, кураторства общежитий, работы с приезжей молодежью.