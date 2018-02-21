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Температура в Казахстане вновь понизится

21 февраля 2018, 12:28

С прохождением фронтов местами ожидается снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с, гололед.

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана, с прохождением фронтов местами ожидается снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с, гололед.

В отдельные дни вероятны туманы. Очередное вторжение антициклона с европейской части России обусловит небольшое понижение температуры на западе, а затем на остальной территории республики.

Фото: Ак Жайык


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