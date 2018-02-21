В сети рассекретили экстремальное купе Ferrari 488 Pista
В распоряжении издания Autocar Japan оказались первые официальные фотографии «заряженного» купе Ferrari 488 Pista.
Модель Ferrari 488 Pista – это экстремальная версия купе Ferrari 488 GTB. Как сообщает издание, в моторном отсеке высокопроизводительного автомобиля расположен модернизированный 4,8-литровый двигатель V8, отдачу которого увеличили до 711 лошадиных сил. Ориентировочно, крутящий момент силового агрегата составляет 770 Нм.
Скорее всего, модель Ferrari 488 Pista – это ожидаемый суперкар, который должен был получить название Ferrari 488 GTO. Предполагается, что масса машины составляет всего 1 280 килограмм («сухой вес»).
За счёт увеличения мощности и уменьшения веса автомобиль Ferrari 488 Pista, предположительно, сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость? Мы предполагаем, что свыше 340 км/ч.
Также наши японские коллеги сообщают, что купе Ferrari 488 Pista получила оптимизированную аэродинамику, за счёт чего у машины на 10% увеличилась прижимная сила.
Издание Autocar Japan заявляет, что экстремальное купе Ferrari 488 Pista будет стоить не менее 215 000 фунтов стерлингов.
Via livecars
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