В сети рассекретили экстремальное купе Ferrari 488 Pista

Модель Ferrari 488 Pista – это экстремальная версия купе Ferrari 488 GTB. Как сообщает издание, в моторном отсеке высокопроизводительного автомобиля расположен модернизированный 4,8-литровый двигатель V8, отдачу которого увеличили до 711 лошадиных сил. Ориентировочно, крутящий момент силового агрегата составляет 770 Нм.

Скорее всего, модель Ferrari 488 Pista – это ожидаемый суперкар, который должен был получить название Ferrari 488 GTO. Предполагается, что масса машины составляет всего 1 280 килограмм («сухой вес»).

За счёт увеличения мощности и уменьшения веса автомобиль Ferrari 488 Pista, предположительно, сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость? Мы предполагаем, что свыше 340 км/ч.

Также наши японские коллеги сообщают, что купе Ferrari 488 Pista получила оптимизированную аэродинамику, за счёт чего у машины на 10% увеличилась прижимная сила.

Издание Autocar Japan заявляет, что экстремальное купе Ferrari 488 Pista будет стоить не менее 215 000 фунтов стерлингов.

Via livecars