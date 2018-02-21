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Внесены изменения в стандарты государственных услуг по вопросам регистрации юридических лиц, филиалов и представительств
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 5 января 2018 года № 24 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 233 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации юридических лиц, филиалов и представительств» (не введен в действие)
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В частности, изменения затронули следующие Стандарты:
В Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств»:
Пункт 3 изложен в следующей редакции:
«3. Государственная услуга оказывается Министерством юстиции и территориальными органами юстиции (далее - услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:
1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация);
2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - портал).».
Пункт 5 изложен в следующей редакции:
«5. Форма оказания государственной услуги: электронная.».
Пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. Результат оказания государственной услуги:
справка о государственной регистрации юридического лица по форме, согласно приложению 1 и об учетной регистрации филиала (представительства) по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту (далее - справка), либо в письменном виде мотивированный отказ в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта.
При обращении на портал, в «личный кабинет» услугополучателя направляется результат оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего стандарта, работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме, согласно приложению 3 к настоящему стандарту.».
В Стандарт государственной услуги «Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств»:
Пункт 3 изложен в следующей редакции:
«3. Государственная услуга оказывается Министерством юстиции и территориальными органами юстиции (далее - услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:
1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация);
2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - портал).».
Пункт 5 изложен в следующей редакции:
«5.Форма оказываемой государственной услуги: электронная.».
Пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. Результат оказываемой государственной услуги:
справка о государственной перерегистрации юридического лица по форме, согласно приложению 1 и об учетной перерегистрации филиала, представительства по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту (далее-справка) либо в письменном виде мотивированный отказ в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта.
При обращении на портал, в «личный кабинет» услугополучателя направляется результат оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего стандарта, работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту.».
Пункт 8 изложен в следующей редакции:
«8. График работы:
1) услугодателей:
в Министерстве и территориальных органах юстиции - с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.
2) Государственной корпорации - с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 20.00 часов без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан в соответствии с установленным графиком работы.
Прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, по выбору услугополучателя без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством портала.
3) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).».
В Стандарт государственной услуги «Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств»:
Пункт 3 изложен в следующей редакции:
«3. Государственная услуга оказывается Министерством и территориальными органами юстиции (далее - услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:
1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация);
2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - Портал)».».
Пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам (далее - услугополучатель).».
Пункт 8 изложен в следующей редакции:
«8. График работы:
1) Государственной корпорации - с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 20.00 часов без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и в соответствии с установленным графиком работы.
Прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, по выбору услугополучателя без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством портала.
2) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.».
Пункт 9 изложен в следующей редакции:
«9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности):
1) в Государственную корпорацию:
запрос на получение справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств по форме, согласно приложению 6 к настоящему стандарту, где указывается вид предоставляемой информации:
документ, удостоверяющий полномочия представителя в случаях, установленных законодательством;
сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».
3) на портал:
запрос на получение справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, об учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств в форме электронного документа.
При оказании государственной услуги услугополучатель представляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, если иные не предусмотрены законами Республики Казахстан.
Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».
При обращении на портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).».
Также изменения были внесены в следующие стандарты:
Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах».
Стандарт государственной услуги «Выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств»
Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства»
Стандарт государственной услуги «Выдача справки из «Государственной базы данных «Юридические лица»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального.
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