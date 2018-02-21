В частности, изменения затронули следующие Стандарты:

В Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств»:

Пункт 3 изложен в следующей редакции:

«3. Государственная услуга оказывается Министерством юстиции и территориальными органами юстиции (далее - услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация);

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - портал).».

Пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Форма оказания государственной услуги: электронная.».

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Результат оказания государственной услуги:

справка о государственной регистрации юридического лица по форме, согласно приложению 1 и об учетной регистрации филиала (представительства) по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту (далее - справка), либо в письменном виде мотивированный отказ в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта.

При обращении на портал, в «личный кабинет» услугополучателя направляется результат оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего стандарта, работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме, согласно приложению 3 к настоящему стандарту.».

В Стандарт государственной услуги «Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств»:

Пункт 3 изложен в следующей редакции:

«3. Государственная услуга оказывается Министерством юстиции и территориальными органами юстиции (далее - услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация);

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - портал).».

Пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5.Форма оказываемой государственной услуги: электронная.».

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Результат оказываемой государственной услуги:

справка о государственной перерегистрации юридического лица по форме, согласно приложению 1 и об учетной перерегистрации филиала, представительства по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту (далее-справка) либо в письменном виде мотивированный отказ в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта.

При обращении на портал, в «личный кабинет» услугополучателя направляется результат оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего стандарта, работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту.».

Пункт 8 изложен в следующей редакции:

«8. График работы:

1) услугодателей:

в Министерстве и территориальных органах юстиции - с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.

2) Государственной корпорации - с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 20.00 часов без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан в соответствии с установленным графиком работы.

Прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, по выбору услугополучателя без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством портала.

3) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).».

В Стандарт государственной услуги «Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств»:

Пункт 3 изложен в следующей редакции:

«3. Государственная услуга оказывается Министерством и территориальными органами юстиции (далее - услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Государственная корпорация);

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - Портал)».».

Пункт 7 изложен в следующей редакции:

«7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам (далее - услугополучатель).».

Пункт 8 изложен в следующей редакции:

«8. График работы:

1) Государственной корпорации - с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 20.00 часов без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и в соответствии с установленным графиком работы.

Прием осуществляется в порядке «электронной» очереди, по выбору услугополучателя без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством портала.

2) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.».

Пункт 9 изложен в следующей редакции:

«9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности):

1) в Государственную корпорацию:

запрос на получение справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств по форме, согласно приложению 6 к настоящему стандарту, где указывается вид предоставляемой информации:

документ, удостоверяющий полномочия представителя в случаях, установленных законодательством;

сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

3) на портал:

запрос на получение справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, об учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств в форме электронного документа.

При оказании государственной услуги услугополучатель представляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, если иные не предусмотрены законами Республики Казахстан.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

При обращении на портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).».

Также изменения были внесены в следующие стандарты:

Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах».

Стандарт государственной услуги «Выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств»

Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства»

Стандарт государственной услуги «Выдача справки из «Государственной базы данных «Юридические лица»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального.