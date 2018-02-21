В городе Алматы проведено совещание с ассоциациями города Алматы по улучшению позиции индикатора

«Качество поставщиков на внутреннем рыке»

21 февраля 2018 года Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы проведено совещание с ассоциациями города Алматы по улучшению позиции индикатора «Качество поставщиков на внутреннем рыке».

На совещании приняли участие члены ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», ОЮЛ «Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан», ОЮЛ «Ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан», а также представители Палаты предпринимателей г.Алматы, ЮФ РГП «КазИнСт», ЮКФ РГП «КазИнМетр», Представительства ТОО «НЦА» в г.Алматы.

Руководством ДКТРМ по г.Алматы была озвучена информация о проводимой работе по улучшению индикатора, а также о достижениях КТРМ в сфере технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений и аккредитации за последние три года.

В ходе обсуждения организаторы совещания ответили на вопросы, задаваемые участниками, и по его окончании, членам ассоциаций было предложено довести информацию до отраслевых предприятий города Алматы по улучшению позиции данного индикатора.